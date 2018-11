Caracas, 13 de noviembre de 2018.- Este martes se cumplen 12 años de la inauguración del Sistema Vial II Puente Mixto sobre el Río Orinoco, conocido como Puente Orinoquia, obra inaugurada en 2006 por el presidente Hugo Chávez en compañía del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la actualidad encarcelado injustamente en su país.

Por ello, Venezolana de Televisión (VTV) recopiló una serie de datos curiosos, muchos de ellos anunciados por el comandante Chávez un año antes de la puesta en funcionamiento de esta obra construida en Revolución:

1.- Infraestructura más grande construida en América Latina

Se trata de una estructura de 3.156 metros de extensión y 24.70 metros de ancho, que cuenta con dos canales de circulación de vehículos en cada sentido, por lo que es considerada una de las obras de infraestructura más grandes construida en América Latina gracias a la integración entre Brasil y Venezuela. Este puente además tiene un tramo atirantado de 1.200 metros, considerado el más grande del mundo para el tipo de puente mixto carretero-ferroviario.

2.- Inversión para la integración suramericana

Se necesitaron 1.283 millones de dólares para la ejecución total del proyecto que se materializó en un obra cuya parte central está compuesta de un puente de tipo atirantado de 1.200 metros, cuatro torres principales, dos estribos y 39 pilas, así como de 4 pistas carreteras y una ferroviaria.

3.- Con el acero utilizado se construirían más de 87 mil vehículos

La cantidad total de acero utilizado en la ejecución de esta vía de comunicación equivale a la cantidad de este recurso natural necesario para fabricar 87.600 vehículos, anunció en su oportunidad el Líder de la Revolución Bolivariana durante el programa Aló Presidente número 240 desde Puerto Ordaz, estado Bolívar, el 20 de noviembre de 2005.

4.- ¡Qué cabilla! Vuelta alrededor de la tierra

Con la cantidad total de cabillas utilizadas se podría dar una vuelta completa alrededor de la tierra.

5.- Cables para una ida y vuelta de Pto. Ordaz a Caracas

Con la cantidad de cables empleados para el atirantamiento del puente se puede lanzar una línea de ida y vuelta desde Puerto Ordaz a la capital venezolana. Es decir, más de 1.036 kilometros.

6.- Unos 523,70 km en lo concreto

Con la cantidad de trompos de concreto utilizados en la obra, colocados en línea, generaría una cola desde Caracas a Ciudad Guayana. Es decir, 523,70 km de distancia en línea recta.

7.- 2.5 millones de sacos de cemento

Con esta cantidad de cemento se podrían construir un total de 34 mil viviendas.

8.- Pilotes de hasta 90 metros de profundidad

Los pilotes de este puente se construyeron en sedimentos aluvionales muy duros con una profundidad de hasta 90 metros y se hincaron camisas de hasta tres metros de diámetros, consideradas una de las más grandes del mundo.

9.- Martillo más grande del mundo

Fue empleado para la construcción de las vibraciones del puente. Se trató del PTC 240, uno de los tres que existen en todo el planeta.

Desde las riveras del río Orinoco, el comandante Chávez y el exmandatario carioca Luiz Ignacio Lula Da Silva encabezaron el 13 de noviembre de 2016 el acto con motivo de la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. Aquí te traemos algunas de las frases más impactantes de ambos líderes mundiales durante esa fecha:

Chávez: “Esta obra maravillosa ha sido hecha en alianza con el sector privado nacional, aquí trabajó mucha empresa nacional; quiero felicitar a los empresarios nacionales, a los trabajadores, a los ingenieros, arquitectos, técnicos que han hecho posible esta maravilla del Puente Orinoquia, segundo puente sobre el Río Orinoco”

Lula: “América Latina tenemos que trabajar la integración como jamás trabajamos, tenemos que hacer una interconexión entre nuestras carreteras tenemos que construir los ferrocarriles que hay que construir, las empresas de petróleo de nuestros países tienen que trabajar juntas Brasil necesita de Venezuela y Venezuela necesita de Brasil”

Chávez: “Lula 190 años después nosotros no nos quedaremos sin patria y sobre todo no nosotros, que importamos nosotros, tú lo decía, nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones dueñas del siglo XXI tendrán patria y no será la patria venezolana sola, ni la patria brasileña sola, hagamos realidad la gran patria suramericana”

Lula: “Venezuela no puede ser eternamente un país exportador de petróleo, de gas, hay que tener industrias aquí, hay que tener conocimiento científico y tecnológico para esta juventud que tenga donde trabajar y puedan tener en Venezuela un paradigma y un modelo de desarrollo que les de oportunidad a todos”.

Chávez: “Nosotros incrementemos el nivel de conciencia de que todos somos habitantes de una sola Patria, una sola es nuestra Patria, una sola es nuestra Patria”.

Lula: “Valió la pena creer en la alianza entre Brasil y Venezuela, valió la pena creer en la integración de Suramérica, valió la pena hacer alianzas”./CP/XN