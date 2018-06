Caracas, 29 de junio de 2018.- A la edad de 96 años, el 29 de junio de 2016, murió el destacado músico, compositor y docente venezolano, Inocente Carreño.

Considerado el compositor más prolijo de Venezuela, Carreño nació en Porlamar, estado Nueva Esparta, el 28 de diciembre de 1919.

Desde niño se interesó por la música, por lo que inició sus estudios a temprana edad bajo la dirección del maestro Lino Gutiérrez. Para 1932 se radicó en la ciudad de Caracas en donde ingresó en la Escuela de Música y Declamación de la Academia de Bellas Artes de Caracas (actual Escuela de Música José Ángel Lamas), allí estuvo bajo la tutela del maestro Vicente Emilio Sojo.

Carreño, también incursionó en la vida política, fue senador de la República ante el Consejo Nacional y se desempeñó como Ministro Consejero de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Igualmente se desempeñó como director de la Escuela Superior de Música de Caracas y por décadas formó parte de la Junta Directiva del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Entre sus composiciones destacan: cuatro Oberturas Sinfónicas, Suite para orquesta de cuerdas, Sinfonía Satírica, Elegía para orquesta de cuerdas; así como también poemas sinfónicos; canciones para voz y orquesta; música de cámara; piezas para flauta y piano; piezas para piano (valses) y para guitarra.

Una de sus obras más conocidas es Margariteña, glosa sinfónica, como un homenaje a su tierra natal compuesta en 1954.

En el año 2013, se creó en su honor la Sinfónica Juvenil Inocente Carreño.

La Guaira cumple 429 años de su fundación

Este 29 de junio, arriba a los 429 años de fundada la ciudad de La Guaira, capital del estado Vargas, la cual atesora uno de los acervos históricos más importantes del país debido a su cercanía con Caracas y la tenencia de uno de los principales puertos nacionales.

La Guaira, voz waraní que significa viento, fue fundada en nombre del rey español Felipe II por el gobernador de la Provincia de Venezuela, Diego de Osorio, el 29 de junio de 1589, y se escogió para ello el día de San Pedro Apóstol, por lo que se denominó, San Pedro de la Guaira.

Vinculada con la actividad comercial y aduanera que impone el puerto, La Guaira es hoy sede del gobierno estatal y municipal, además del Consejo Legislativo del Estado Vargas y el Concejo Municipal. Sus habitantes, ocupan una pequeña extensión territorial que colinda con Macuto (este), Maiquetía (oeste), el Parque Nacional Waraira Repano (sur) y el mar Caribe (norte).

En este espacio, destaca la existencia de uno de los cascos coloniales más importantes del país con estructuras como la Ermita del Carmen, el Puente de Jesús, la Casa Guipuzcoana, la Casa Boggio, la casa natal de José María España, la sede la primera imprenta del país en la calle Bolívar, entre otras estructuras de la pujante sociedad de entonces.

Fallece Héctor Lavoe

También el 29 de junio pero de 1993, falleció tras una vida de excesos, adicciones y grandes glorias en el mundo de la música, el cantante de salsa puertorriqueño, Héctor Lavoe a la edad de 46 años en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Bautizado bajo el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez, nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico.

En 1966 con apenas 20 años de edad, cantó al lado de Pete Rodríguez, Adalberto Santiago, Tito Puente, Richie Ray, entre otros artistas de la gran Fania All Stars.

Para 1971 es convocado nuevamente para grabar, junto a otras estrellas, Fania All Stars at the Cheetah. De este combo sobresalen Cheo Feliciano, Richie Ray, Ismael Miranda, Celia Cruz y el joven Rubén Blades.

En 1975 lanza La voz, su primer álbum como solista. Esta incursión se interpreta como un segundo aire en su carrera. Tantos son sus bríos de seguir que editó ocho discos más. De ti depende (1976) es una colección de boleros y Comedia (1978) rompe ventas por la canción El cantante, escrita por Rubén Blades. Este trabajo es producido también por Willie Colón, que ese año se junta con Blades para grabar Siembra, el disco más vendido de la salsa.

A raíz de una fuerte depresión, Lavoe es internado en un sanatorio mental en Estados Unidos en 1977. Su adicción a la heroína, que había empezado a arrastrar a finales de los años sesenta, no solo es conocida por sus allegados sino por sus fanáticos.

El 7 de mayo de 1987 su hijo Héctor es impactado por una bala perdida. “Esa muerte le rompió el corazón”, dijo Tito Nieves en una entrevista. “En ese momento muere el alma de Héctor Lavoe”.

Nace Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito

El 29 de junio de 1900, nació en la ciudad de Lyon, Francia, Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador, autor de la famosa obra, El Principito.

Nacido en una familia aristocrática de la ciudad de Lyon, Antoine de Saint-Exupéry pasó una infancia feliz, pese a la muerte prematura de su padre. Fue un alumno poco brillante. Pasó el bachillerato en 1917 y, tras su fracaso en la Escuela naval, se orientó hacia las artes y la arquitectura. Se hizo piloto cuando estaba cumpliendo el servicio militar en 1921, en Estrasburgo.

En 1929 se traslada a Sudamérica, y publica sus primeras novelas: Courrier sud, en 1929, y sobre todo Vol de nuit, en 1931, con la que logra un gran éxito; en ambas se inspira en sus experiencias como aviador.

En Buenos Aires, donde conoció a quien sería su esposa, la millonaria salvadoreña Consuelo Suncín, fue nombrado director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de la Aéropostale, donde tuvo la misión de organizar la red de América Latina. Tal es el marco de su segunda novela, Vuelo nocturno. En 1931, la bancarrota de la Aéropostale puso término a la era de los pioneros.

Saint-Exupéry escribió El Principito durante la temporada que pasó en los Estados Unidos, tras la Batalla de Francia en 1940. La obra fue publicada en 1943, desde entonces, más de 140 millones de ejemplares en todo el mundo.

Al fin, en la primavera de 1944, va a Cerdeña y luego a Córcega en una unidad de reconocimiento que fotografía diversas zonas pensando en un desembarco en Provenza. Pero su avión desapareció en una de esas misiones, el 31 de julio de 1944. El misterio de su destino duró décadas; hacia el año 2000 se recuperaron los restos de su avión con la identificación personal. /CC

