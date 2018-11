Caracas, 06 de noviembre de 2018.- El primer duelo de las semifinales de conferencia de la Liga de Fútbol de Estados Unidos (MLS) entre el Atlanta United y el New York City tuvo un duelo vinontinto Josef Martínez y Yangel Herrera, saliendo favorecido el primero por la victoria de su equipo 1 gol por cero.

Martínez tuvo una destacada actuación, y aunque no logró marcar en esta ocasión, el único tanto del partido llegó tras una jugada del venezolano.

Remedi pudo aprovechar para marcar, tras un disparo del vinotinto que no pudo controlar el guardameta rival.

Road. Warriors. 👊

MASSIVE away goal from @Eric_Remedi to take the lead in NYC! https://t.co/IqcLY5av7K

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 5 de noviembre de 2018