Caracas, 12 de noviembre de 2018.- Las autoridades informaron que fueron evacuadas 300.000 personas tras los incendios registrados al oeste de Estado Unidos (EE.UU.), desde el pasado jueves, reseñó el portal web Telesur.

El Departamento de Bomberos del Condado de Butte (Calfire) en su red social Twitter @CALFIRE_ButteCo informó que el mayor incendio bautizado como Camp Fire, quemó cerca de 45.000 hectáreas, 6.450 viviendas y 260 comercios.

#CampFire 6PM Press Conference from Silver Dollar Fairgrounds, Chico can be found on our Facebook page at https://t.co/G8gwzCZ6lJ @ButteSheriff @paradise_ca @CHP_Valley @CountyofButte @CHP_Oroville pic.twitter.com/puiMuGImlv

— CAL FIRE Butte Unit/Butte County Fire Department (@CALFIRE_ButteCo) November 12, 2018