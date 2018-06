Caracas, 30 de junio de 2018.- Este 30 de junio se cumplen 56 años de la fecha en la que Fabricio Ojeda, el periodista, el maestro, el líder guerrillero y diputado que, al percatarse de las mentiras y el entreguismo que llevaban a cabo los partidos del puntofijismo, renuncia a su curul por la lucha social.

Fue el 30 de junio de 1962, cuando Fabricio Ojeda renunció a la diputación que por el Distrito Federal había ganado en buena lid, el 7 de diciembre de 1958, para irse a luchar con las armas en las manos contra la traición de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo.

La carta de renuncia al entonces Congreso de la República marcó un antes y un después en la vida de Fabricio Ojeda.

Fabricio Ojeda había nacido el 6 de febrero de 1929 en Boconó, estado Trujillo, y después de transitar por la primaria y secundaria ejercería el profesorado y estudiaría y ejercería el periodismo, a la vez que actuaba en acciones clandestinas de neto corte revolucionario contra la dictadura de Marcos E. Pérez Jiménez, presidiendo la Junta Patriótica que se conformó el 14 de junio de 1957 con representantes de los comunistas y adecos, que también estaban en la clandestinidad, COPEI y URD: representados respectivamente por Guillermo García Ponce, Silvestre Ortiz Bucarán, Enrique Aristiguieta Gramcko y el propio Ojeda, quien la presidió y dada esa figura, fue quien anunció por radio la huida del dictador en la madrugada del 23 de Enero de 1958.

Así fue en efecto, Fabricio Ojeda, se constituyó en uno de los periodistas más destacados de los días previos y posteriores a la caída de Pérez Jiménez y como militante de URD, resultó electo diputado, en las primeras elecciones de la etapa democrática del puntofijismo que conformaron Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, quienes representaron a los partidos AD, COPEI y URD. Bien poco duraría esa tranquilidad política de la democracia, pues desde Miraflores Rómulo Betancourt, ya abiertamente declarado agente del imperio norteamericano, impuso su criminal política que respaldó con aquella consigna de “disparar primero y averiguar después”, que obtuvo como respuesta la lucha armada por parte del PCV, el MIR (conformado por el sector marxista leninista que enfrentó el pro imperialismo y la política criminal de Betancourt y el 9 de abril de 1960, se desprendió de AD y creó el partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y sectores avanzados de URD, encabezados precisamente por Fabricio Ojeda, quien el 30 de junio de 1962, abandonó la Cámara de Diputados para irse a las guerrillas en las montañas de los estados Portuguesa, Trujillo, Barinas, Lara, Falcón y Yaracuy. Cerca de cuatro años después —21 de junio de 1966— caía asesinado por el SIFA, en el Palacio Blanco, donde este cuerpo tenía su sede en aquellos años, exactamente frente al Palacio de Miraflores, donde ejercía el mando presidencial Raúl Leoni.

Periodista de fuste, presidió la Junta Patriótica que luchó clandestinamente contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tras abandonar su curul para irse a las guerrillas, apareció ahorcado en la sede del SIFA el 21 de junio de 1966, luego de ser detenido en el litoral dos días antes y por su trayectoria revolucionaria.

Carta de Renuncia de Fabricio Ojeda

“Señores Presidente, Vicepresidente y demás miembros de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, Caracas, distinguidos colegas: “En el primer aniversario de la suspensión de las garantías Constitucionales, un grupo de estudiantes de la Universidad Central y yo, hicimos una promesa de extraordinaria significación. Estábamos en el Cementerio General del Sur, frente a la tumba de Alberto Rudas Mesones –uno de los tantos jóvenes caídos en la lucha por la libertad–, allí levantamos las manos y las voces y juramos: que el sacrificio de nuestros mártires no sería en vano. Juramos continuar sus pasos y cumplir su obra, para que la sangre derramada retoñase en nueva vida para el pueblo”.

“Y desde entonces comenzamos a prepararnos para el cumplimiento irrenunciable. Con este objetivo, redimir al pueblo haciendo honor al sacrificio de sus mártires, hemos trabajado sin descanso, hemos luchado sin cesar. Ahora a mí, solo me queda, como decía un insigne pensador latinoamericano (José Martí), `cambiar la comodidad por la miasma fétida del campamento, y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada, enferma y desnuda. Es por ello, colegas Diputados, que vengo ante ustedes a expresar la decisión de dejar el Parlamento –este recinto que pisé por voluntad del glorioso pueblo caraqueño, hoy oprimido y humillado–, para subir a las montañas e incorporarme a los compañeros que ya han iniciado el combate y con ellos continuar la lucha revolucionaria para la liberación de Venezuela, para el bienestar futuro del pueblo, para la redención de los humildes´”.

“Estoy consciente de lo que esta decisión implica, de los riesgos, peligros y sacrificios que ella conlleva; pero no otro puede ser el camino de un revolucionario verdadero. Venezuela –lo sabemos y los sentimos todos, necesita un cambio a fondo para recobrar su perfil de nación soberana, recuperar los medios de riqueza hoy en manos del capital extranjero y convertirlos en instrumento de progreso colectivo. Esta es nuestra decisión, este nuestro camino. Vamos a las armas con fe, con alegría, como quien va al reencuentro de la Patria preferida. Sabemos que con nosotros está el pueblo, el mismo que en todas las épocas memorables ha dicho presente ante todo lo noble, ante todo lo bueno, ante todo lo justo”.

“Hacemos armas contra la violencia, la represión, las torturas, el peculado. Tomamos las armas contra las depravaciones y la traición. No lo hacemos por romántica concepción de la lucha ni sometidos a otra decisión que a la nuestra, sólo comprometida con Venezuela. No hacemos la guerra contra las Fuerzas Armadas, en su conjunto, en cuyo seno nos consta por experiencia personal y por la acción conjunta que libramos en Enero del 58, se han formado oficiales cuya única ambición es también la nuestra: ser útiles a la Patria y servir a su grandeza y soberanía. Y porque la inmensa mayoría de las clases y soldados pertenecen a las clases humildes, a las familias sin pan, ni tierra, ni libertad. Y si algunas de sus jerarquías han sido colocadas como ciego e incondicional instrumento personalista del grupo de Rómulo Betancourt, ello no puede ocultarnos que más temprano que tarde, civiles y militares nos encontraremos juntos en un mismo propósito fraternal y patriótico. Evidencia de esta afirmación es la reciente sublevación de Carúpano (4 de mayo de 1962) y la heroica acción de Puerto Cabello (2 de junio de 1962), en las cuales oficiales de limpia trayectoria como Jesús Teodoro Molina Villegas, Pedro Medina Silva y Manuel Ponte Rodríguez, entre muchísimos otros oficiales, supieron dar un paso al frente de la historia, antes de vivir en la ignominia”.

“La defensa del Parlamento independiente corresponde a todos y la defensa de la Constitución es un deber irrenunciable. Por ello, cuando hacemos armas contra este Gobierno, las hacemos por la restitución constitucionalidad democrática, por la Cámara de Diputados escarnecida y atropellada, por la independencia de los poderes públicos, por la democracia y la justicia. Convoque, pues señor presidente, al suplente respectivo porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y saber de nuestro pueblo. ¡Abajo las cadenas! ¡Muera la opresión! ¡Por la Patria y por el Pueblo! ¡Viva la Revolución!…”.

Al activista se le conocía en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) como el Comandante Roberto y falleció, bajo circunstancias sospechosas, en la sede del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFA).

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó que el traslado de los restos de Ojeda al Panteón Nacional, donde reposarán junto al Padre de la Patria Simón Bolívar. /CP