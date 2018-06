Caracas, 29 de junio de 2018.- El 29 de junio de 2003, nace en La Habana, Cuba, el Frente Francisco de Miranda (FFM) de manos de dos gigantes de la historia revolucionaria del mundo: los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz, quienes vieron es esta propuesta la necesidad que tenía la revolución venezolana de tener en la población actores sociales sólidos y efervescentes como se requieren en los procesos profundos de cambios, reformas y transformaciones.

El FFM es una Organización política disciplinada, anti imperialista, dinámica y organizada; fundamental en la lucha por erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones que busca alcanzar la igualdad social en Venezuela.

Este movimiento social, nace principalmente de la necesidad de fortalecer la revolución y de abordar el contexto social luego del golpe del año 2002, donde la prioridad era el trabajo social. La democratización de la renta petrolera y dar paso al nacimiento de las misiones que hoy en día benefician de manera directa a millones de venezolanos en diversos aspectos de la vida.

Asimismo, se moviliza en todo el territorio nacional en base a tres objetivos o premisas fundamentales: organizar, formar y movilizar, premisas revolucionarias que permite al colectivo estar en sintonía así como en la dinámica de las políticas del gobierno y de las líneas de acción de la contraofensiva de la Revolución Bolivariana.

En correspondencia con el legado de los héroes de la Patria, los luchadores sociales que conforman el Frente Francisco de Miranda, cumplen su labor de dignificación del pueblo en base a los siguientes valores:

– Ser inquebrantables constructores, promotores y practicantes de la unidad para alcanzar los fines superiores del proyecto bolivariano revolucionario.

– Actuar siempre con fidelidad a la Patria, estar dispuestos a entregar la vida a la causa revolucionaria. Cuidar, defender, profundizar la revolución y cada logro popular alcanzado.

– Cumplir y fomentar el respeto y la lealtad a la constitución bolivariana, al comandante Hugo Rafael Chávez y al FFM.

– Combatir la discriminación y desigualdad social en cualquiera de sus formas.

– Actuar con disciplina y sacrificio.

– Ser ejemplo de sensibilidad social, humanismo, solidaridad, humanidad y tolerancia.

– Tener la voluntad y convicción de servicio, para batallar con el pueblo contra las adversidades.

– Ser sincero y honesto, luchar contra la mentira, el engaño; la demagogia y la corrupción. No realizar falsas promesas o crear expectativas en la población que no corresponda con las posibilidades reales y las orientaciones recibidas. No utilizar las responsabilidades y actividades del FFM con el objetivo de satisfacer intereses personales, ni grupales.

Los luchadores sociales del FFM se encuentran en cada rincón del país, entregando día a día el compromiso patrio para lograr una sociedad más justa, de iguales, llena de solidaridad, fraternidad y entregados a la desinteresada ayuda humanitaria, sin esperar ni recibir nada a cambio, más que la prosperidad de nuestra Patria.

Actualmente está integrada por mil luchadores y la meta es cerrar el año 2018 con 100 mil integrantes.

Fuente

http://frentefranciscodemirandasocopo.blogspot.com/p/quienes-somos.html

