Caracas, 02 de septiembre de 2018.- Todo indica que la situación interna de las agrupaciones que forman parte de la oposición venezolana se complica con motivo a las elecciones municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), previstas para el próximo 9 de diciembre de 2018.

Así lo señaló este domingo el periodista y analista político José Vicente Rangel, durante la sección Confidenciales de su programa José Vicente Hoy, que transmite un canal privado.

El enfoque de los grupos más radicales de la oposición venezolana que parece imponerse hasta los momentos es el de “no participar en el evento comicial porque sería reconocer la legitimidad de las autoridades electorales”, dijo.

Agregó que la otra posición la lidera el sector opositor que apoya al excandidato presidencial Henri Falcón, considera absurdo abstenerse debido a que este sector ha participado en numerosas elecciones en la que han llevado representantes a la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y concejos municipales, manifestó el periodista.

Situación confusa en AD

Para Rangel el partido Acción Democrática (AD) se encuentra en una situación ambigua. Su secretario general, Henry Ramos Allup, comparte las objeciones al CNE, sin embargo el dirigente blanco agrega “que participar en las municipales es un suicidio debido a la desorganización y frustración que existe en el campo opositor”.

Al mismo tiempo Ramos Allup considera además que abstenerse no es opción válida, porque no hay política sustitutiva salvo a jugar a la carta de alteración del orden público, considerándolo no valido porque sería repetir pasados de errores, expresó el comunicador social.

Fedecámaras muestra falta de estudio

Por otra parte, el analista político resaltó que ante la opinión de Fedecámaras en contra del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad anunciado por el Gobierno Nacional, medios económicos señalan que este tipo de declaración revela falta de estudio de las medidas y muestra un organismo sin capacidad de hacer propuestas serias para el país. /XN