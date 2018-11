Caracas, 02 de noviembre de 2018.- Este domingo 04 de noviembre realizarán mantenimiento en la subestación Morropo de Porlamar, municipio Santiago Mariño, Nueva Esparta.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó este viernes en un comunicado que optimizarán el servicio, indica nota del portal web del Correo del Orinoco.

El corte comenzará a las 6:00 am y finalizará a las 9:00 am, tiempo en el que no habrá servicio en los sectores Bella Vista, Vista Bella, Campomar, Los Delfines, Sabanamar y otras localidades adyacentes. /JB