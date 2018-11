Caracas, 04 de noviembre de 2018.- Desde el viernes los centros comerciales Único, Cima, San Felipe y Puente Cristal, en el centro de Maracaibo, cerraron sus puertas por incumplir las normas del decreto 036, firmado hace más de un mes por el alcalde de la ciudad.

El burgomaestre de Maracaibo, Willy Casanova, informó que los condominios de estos cuatros centros comerciales se han negado a asistir a las reuniones convocadas por las autoridades locales: “Nosotros no estamos pintados en la pared, los hemos convocado y no han asistido, en consecuencia no hemos podido iniciar en estos centros comerciales la revisión y depuración que sí iniciamos en los otros centros comerciales”.

En un video publicado en su cuenta Instagram, el alcalde ordenó el cierre de los centros comerciales Cima, Único, San Felipe y Puente Cristal.

Asimismo, el decreto obliga a los dueños de los comercios a ponerse a derecho para una revisión exhaustiva, como parte del saneamiento de las actividades que ocurren en la zona, “que había sido tomada por las mafias y que se habían enquistado en el mercado Las Pulgas y los centros comerciales aledaños”, reseñó el portal web del Correo del Orinoco. /JB