Caracas, 25 de junio de 2018.- Este lunes el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), rechazó las sanciones unilaterales impuestas por la Unión Europea (UE) en contra de varios funcionarios del Estado venezolano.

El vicepresidente del Psuv por el estado Miranda, Héctor Rodríguez, señaló que dichas sanciones, apoyadas por sectores de la oposición venezolana, son ilegales y atentan contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano, cercando las posibilidades para conseguir alimentos, medicinas e insumos.

“Las sanciones en nada contribuyen a la paz, al diálogo, a la tranquilidad de los venezolanos, por el contrario le hacen daño, acusamos directamente a los dirigentes de la oposición que insisten en este camino de cercar a Venezuela, de no permitirle el acceso a los medicamentos, a los alimentos, con sus políticas erradas. El no tener una fuerza política, el no tener coherencia, el no tener unidad, los hace refugiarse en las sanciones y en el cerco internacional que afecta a todo el pueblo venezolano”, puntualizó.

En este sentido, instó a la Unión Europea a concentrarse en la crisis migratoria y los problemas sociales que viven, producto de sus políticas belicistas.

“La vocería de la UE está totalmente desconectada de la realidad mundial, de los problemas globales (…) ¿porque no alzan la voz contra la carcelación de niños separados de sus padres? No es la paz, no es la democracia, lo que les interesa (…) nos toca a los venezolanos, con diálogo, con unión, con trabajo, salir de las dificultades”, acotó Rodríguez. /CP