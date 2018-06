Caracas, 27 de junio de 2018.- La selección japonesa espera ser el único representante asiático en la fiesta de octavos de final, por ello saldrá este jueves a buscar la victoria ante una Polonia ya sin vida y que, a juicio de muchos, tuvo una participación decepcionante en el Mundial de Rusia 2018.

A los asiáticos les sirve el empate, pero el no salir en busca de victoria podría complicarlos en caso de no lograr sumar puntos, y esto lo sabe el capitán Makoto Hasebe, quien señaló recientemente en una entrevista al portal web de la Fifa, que la selección aún no ha conseguido nada.

Polonia, por su parte, sabe que estaba para más en esta cita mundialista, por lo que los europeos comandados por Robert Lewandowski, quieren despedirse con una victoria ante su afición, y harán todo lo posible por ponerle las cosas difíciles a Japón.

El choque se llevará a cabo en la Ciudad de Volga en el estadio Arena Volgogrado a partir de las 10:00 am.

Alineaciones probables:

Japón: Kawshima; H. Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Gaku Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako.

Polonia: Szczesny; Blaszczykowski, Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus; Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Milik, Lewandowski. /JML